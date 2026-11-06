En Cooperativa Deportes conocimos que la junta de acreedores encabezada por Eduardo Godoy trabaja a contrarreloj para completar los siete miembros directorio de transición que asumirá en la junta de accionistas de Azul Azul, estableciendo la fecha límite para definir los nombres de cara a la reunión de directorio el 13 de noviembre.

En el sector financiero toma fuerza una propuesta para adquirir en un paquete único el 63 por ciento de la participación que estaba en manos de Tactical Sport.

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