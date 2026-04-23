Marcelo Díaz valoró lo hecho por Michael Clark en la U: Vino a ordenar la casa y hoy el club está muy sólido

En la previa de una semana clave para Universidad de Chile, tanto en lo deportivo como en lo institucional, el capitán azul, Marcelo Díaz, sacó la voz para analizar los diversos frentes que atraviesa el "Romántico Viajero".

El volante no solo se refirió al próximo Clásico Universitario, sino que tuvo palabras de agradecimiento para Michael Clark, quien este jueves anunció que dejará la presidencia de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del elenco laico.

"Michael nos ha comentado eso de forma personal y le agradecemos mucho. Le deseamos lo mejor", comenzó diciendo Díaz.

"Le agradecemos su gestión. Yo estando fuera del club, me quedó para siempre grabado algo que escuché: que él venía a ordenar la casa. Muchos nos reíamos, pero eso fue lo que hizo y hoy el club está muy sólido económica y deportivamente", aseguró el mediocampista.

En esa misma línea, el capitán reveló un mensaje directo al dirigente: "Se lo dije personalmente: que ahora le toque disfrutar de su familia y estar tranquilo en su casa, que se preocupe de las cosas realmente importantes que es la familia".

Sobre quién tomará las riendas de Azul Azul, Díaz prefirió mantenerse al margen: "No me incumbe lo que suceda en nuestro directorio. El martes entiendo hay una junta y ahí sabremos quién es nuestro nuevo presidente y quién liderará el club".

En el plano futbolístico, la mirada está puesta en el duelo ante Universidad Católica, y en ese escenario Marcelo Díaz hizo un llamado público para que el arbitraje no sea protagonista del encuentro, buscando que el resultado se decida exclusivamente por lo hecho en cancha.

"Ojalá el arbitraje no influya en el día de partido, que seamos los jugadores los que marquemos dentro de la cancha", lanzó el referente laico. "Ni siquiera hay que darles un beneficio a la duda para que ellos tomen sus decisiones. Que los responsables del resultado sean solamente los jugadores", añadió.

Finalmente, Díaz analizó el momento del rival de turno. A pesar de reconocer el buen presente de los "cruzados" y su participación internacional, el capitán azul confía en que el descanso y la preparación semanal jugarán a favor de la U.

"La UC está en una situación donde nos gustaría estar. Lo han hecho bien, con esa seguidilla de partidos internacionales. Me gustaría tenerla, pero esperamos este fin de semana hacer valer los días de trabajo de ventaja que hemos tenido", sentenció el bicampeón de América.