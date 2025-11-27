Maximiliano Guerrero encendió las alarmas en la U: Tengo un desgarro por contusión

Universidad de Chile prepara las últimas dos "finales" de la Liga de Primera con la mira puesta en asegurar el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores ("Chile 2"). Sin embargo, la planificación para el duelo ante Coquimbo Unido suma una preocupación importante: El estado físico de Maximiliano Guerrero.

En conferencia de prensa realizada este jueves, el atacante azul confirmó la gravedad de la molestia con la que terminó el duelo frente a O'Higgins. "Me hice exámenes y me salió que tenía un desgarro por contusión. Vamos a ir viendo día a día cómo va evolucionando el tema de la lesión para ver si puedo llegar al día martes", confesó Guerrero, dejando en suspenso su titularidad para la fecha 29.

A pesar del diagnóstico, el jugador se mostró optimista respecto a su rendimiento reciente, especialmente tras volver al gol en la fecha pasada. "Los últimos partidos me venía sintiendo súper bien. Hice un gol el otro día y eso me deja muy contento, lo venía buscando hace tiempo", señaló.

El objetivo: "Chile 2"

Consultado sobre la recta final del torneo y la disputa con Universidad Católica por el segundo lugar, Guerrero fue enfático en que el plantel no especula con los resultados ajenos. "Queremos ir por el 'Chile 2'. Es el objetivo que nos propusimos. Debemos defender los puntos acá en casa. Queremos ganar los dos partidos que nos quedan", aseguró.

Sobre el rival de turno, Coquimbo Unido, y el estado de la cancha del Estadio Nacional (criticada tras los conciertos recientes), el jugador desdramatizó la situación: "Me apareció una imagen de la cancha y no se veía en óptimas condiciones, pero nos ha tocado jugar en todo tipo de cancha. No debe ser un factor para que nos complique el partido".

Evolución táctica con Alvarez

Finalmente, Guerrero destacó su crecimiento bajo la dirección técnica de Gustavo Alvarez, reconociendo que ha tenido que sacrificar presencia en el área rival para cumplir funciones defensivas como carrilero.

"Con el profe he aprendido mucho, sobre todo en una posición que yo no venía jugando anteriormente. Hoy en día juego de carrilero y he crecido mucho defensivamente", explicó, añadiendo que aunque a veces queda "un poquito más lejos del área rival", ha trabajado para sumarse al ataque de manera más efectiva en el tramo final del año.

La U enfrenta a Coquimbo el próximo martes a las 20:00 horas.