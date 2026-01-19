Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

¿Pasado pisado? Juan Martín Lucero borró historias en Instagram de su etapa en Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero argentino llegó este lunes a Chile para fichar por Universidad de Chile.

¿Pasado pisado? Juan Martín Lucero borró historias en Instagram de su etapa en Colo Colo
En su inminente arribo a Universidad de Chile, el nombre del delantero argentino Juan Martin Lucero se convirtió en tendencia a través de las redes sociales luego de que este lunes llegase al aeropuerto de Santiago.

Sin embargo, un detalle que no pasó desapercibido para los hinchas del cuadro "azul" es que el "Gato" borró de su perfil de Instagram las historias destacadas en relación a su paso por Colo Colo durante 2022.

Imagen foto_00000001

¿Cuál fue el conflicto entre Juan Martín Lucero y Colo Colo?

La mala relación entre ambas partes se originó a finales del mencionado 2022, ya que Lucero activó una cláusula de salida para fichar por Fortaleza pese a que aún tenía contrato vigente con Colo Colo.

Esto le generó malestar a la dirigencia y a una hinchada que consideró una actitud "rebelde" por parte del trasandino, llevándolo a un juicio que terminó con el TAS fallando a favor del "Gato" y el club brasileño, dejando sin compensaciones económicas al "Cacique".

