Quedó en nada: Revelan que Colo Colo esbozó un acercamiento con Leandro Fernández

Luego de que Leandro Fernández no apareciera en los planes del técnico de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, para 2026, se generó una incertidumbre en torno al futuro del delantero, quien está muy cerca de sellar su arribo a Argentinos Juniors.

Sin embargo, el panorama pudo ser muy diferente, ya que según reveló La Tercera, el atacante trasandino fue sondeado por el archirrival del elenco laico, Colo Colo.

Desde el citado medio apuntaron que los albos pasaron el límite de la intención y realizaron gestiones para poder firmar al "Lea", en un escenario donde presuntamente podría quedar libre y así negociar directamente con el conjunto de Macul.

Para acercar posiciones, en la publicación señalaron que el Cacique habría utilizado como intermediario a su goleador Javier Correa, quien tiene cercanía con Fernández.

No obstante y pese a que el ahora ex jugador azul recibió de buena manera el contacto y habría meditado la opción, los cierto es que el cuadro popular nunca llegó a hacerle una oferta formal para cruzar la vereda.