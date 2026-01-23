Universidad de Chile tendrá su único apronte ante Universitario en la “Noche Crema”

Las expectativas para la temporada en Universidad de Chile serán medidas este sábado, ya que el equipo tendrá su único apronte antes del inicio de la temporada, visitando a Universitario en la denominada "Noche Crema" de Perú, la cual se jugará a las 22:45 horas (01:45 GMT) en el Monumental de Lima.

Si bien los "azules" tuvieron la posibilidad de tener su desafío hace una semana, los voraces incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble obligaron a la suspensión de su cotejo frente a Racing Club en el "Ester Roa" de Concepción.

Con muchas caras nuevas, el entrenador Francisco Meneghini dará su primera formación con: Cristopher Toselli; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Lucas Assadi, Eduardo Vargas y Octavio Rivero.

Por su parte, el elenco adiestrado por Javier Rabanal viene con más encuentros en el cuerpo luego de protagonizar algunos partidos con elencos de su propio país. En ellos, cayó por la mínima ante Sport Boys, venció a Melgar 3-1 y volvió a ceder por la diferencia única ante el propio Melgar.

Según medios como El Líbero, la posible alineación de los anfitriones será con: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Hugo Ancajima, José Carabalí, Edison Flores y Álex Valera.

Todos los detalles de este partido podrás seguirlas a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl en conjunto a la transmisión de Cooperativa Deportes.