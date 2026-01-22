[VIDEO] Plantel de Universidad de Chile recibió a famosa hincha de 102 años

Este jueves, el plantel de Universidad de Chile recibió a la "Tía Tutty", icónica hincha que cumplió 102 años y fue invitada al CDA, donde conoció a los jugadores del primer equipo.

El volante de la U Charles Arángui, le regaló su camiseta autografiada. Además, los futbolistas azules le cantaron "Feliz cumpleaños" con una torta temática.