Universidad de Concepción

U. de Concepción remontó ante Montevideo Wanderers en la Serie Río de La Plata

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "Campanil" celebró con goles de Jeison Fuentealba y Cecilio Waterman.

Universidad de Concepción remontó por 2-1 ante Montevideo Wanderers en el Parque Viera de Uruguay, cerrando con un nuevo triunfo su participación por la Serie Río de La Plata.

Pese a empezar perdiendo tempranamente con un golazo desde afuera del área de Roque Ricca al minuto tres del encuentro, el Campanil se supo recuperar con un tanto de Jeison Fuentealba (18').

En la segunda parte, la U penquista logró remontar gracias a un golazo de Cecilio Waterman (70'), quien volvió a anotar con la camiseta estudiantil tras su regreso al equipo.

Con este triunfo, Universidad de Concepción cerró su participación en la Serie Río de La Plata y se prepara para el debut en la Liga de Primera 2026 ante Coquimbo Unido, en el duelo de campeones el sábado 31 de enero a las 20:30 horas.

 

