Tópicos: Deportes | Gobierno | Ministerio del Deporte

Carmen Tuitera le envió su apoyo a Natalia Duco como ministra del Deporte

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La atleta está siendo cuestionada por su designación.

Carmen Tuitera le envió su apoyo a Natalia Duco como ministra del Deporte
La influencer Carmen Castillo, conocida como "Carmen Tuitera", le envió su apoyo a la próxima ministra del Deporte del Gobierno de José Antonio Kast, Natalia Duco, tras las diversas críticas que apuntan en contra.

"Todo mi apañe a Natalia Duco", escribió en su cuenta oficial de la red social X (ex Twitter).

Duco está siendo fuertemente cuestionada por un episodio de doping en 2018, donde arrojó positivo en la sustancia GHRP-6, la cual ayuda a estimular la hormona del crecimiento. La atleta fue castigada con una suspensión de tres años.

La asignación de la olímpica en la cartera no fue bien recibida y sumó diversas voces en su contra.

En portada