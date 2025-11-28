Presidente Boric donó para la subasta de la Teletón un pelota retro firmada por Fernando Zampedri
El Mandatario es reconocido fanático de Universidad Católica.
El Presidente Gabriel Boric, tras su discurso en la Teletón 2025, sorprendió al donar para la subasta una pelota retro firmada por Fernando Zampedri, capitán y delantero de Universidad Católica.
Boric, quien es reconocido fanático de los Cruzados, destacó la figura de Zampedri, goleador de los últimos cinco torneos nacionales (y en camino para el sexto consecutivo), y contó: "Me regaló esta pelota dedicada, así que le quiero dejar esta pelota a la Teletón".
El presidente Gabriel Boric con el balón firmado por el Toro Zampedri
Gabriel Boric Font.— ¿Porque es Tendencia?
Porque el presidente de la republica dijo su tradicional discurso en la Teletón 2025.
Donó a la Lucaton una pelota firmada por Zampedri, un libro y un chaleco e Emmanuel.#Chile#Teleton#TeletonChile#Teleton2025#TeletonTodosLosDias pic.twitter.com/UZl0EpyQ73
Presidente Gabriel Boric en Teletón: "La tremenda pega que hace todo el equipo de la Teletón es realmente emocionante".
📡 Señal en vivo » https://t.co/HlwLeUswyN
📡 Señal Digitón » https://t.co/cpU23WXj6r pic.twitter.com/1wh3GjCKay