Presidente Boric donó para la subasta de la Teletón un pelota retro firmada por Fernando Zampedri

El Presidente Gabriel Boric, tras su discurso en la Teletón 2025, sorprendió al donar para la subasta una pelota retro firmada por Fernando Zampedri, capitán y delantero de Universidad Católica.

Boric, quien es reconocido fanático de los Cruzados, destacó la figura de Zampedri, goleador de los últimos cinco torneos nacionales (y en camino para el sexto consecutivo), y contó: "Me regaló esta pelota dedicada, así que le quiero dejar esta pelota a la Teletón".

El presidente Gabriel Boric con @pelotazo con el balón firmado por el Toro Zampedri #TeletonTodosLosDias pic.twitter.com/yOs0eIPBXS — Lucas Palape (@LucasPalape) November 29, 2025

Porque el presidente de la republica dijo su tradicional discurso en la Teletón 2025.



Donó a la Lucaton una pelota firmada por Zampedri, un libro y un chaleco e Emmanuel.#Chile#Teleton#TeletonChile#Teleton2025#TeletonTodosLosDias pic.twitter.com/UZl0EpyQ73 — ¿Porque es Tendencia? CL (@TendenciasEnCL) November 29, 2025