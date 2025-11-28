Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago13.1°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Gobierno | Presidente Boric

Presidente Boric donó para la subasta de la Teletón un pelota retro firmada por Fernando Zampedri

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Mandatario es reconocido fanático de Universidad Católica.

Presidente Boric donó para la subasta de la Teletón un pelota retro firmada por Fernando Zampedri
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Presidente Gabriel Boric, tras su discurso en la Teletón 2025, sorprendió al donar para la subasta una pelota retro firmada por Fernando Zampedri, capitán y delantero de Universidad Católica.

Boric, quien es reconocido fanático de los Cruzados, destacó la figura de Zampedri, goleador de los últimos cinco torneos nacionales (y en camino para el sexto consecutivo), y contó: "Me regaló esta pelota dedicada, así que le quiero dejar esta pelota a la Teletón".

 

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada