Joaquín Niemann integra lista de los deportistas mejor pagados del mundo

El golfista chileno Joaquín Niemann apareció en la lista de los 100 deportistas mejor pagados del mundo, realizada por el sitio de deportes Sportico.

Niemann está en el puesto 63 del ranking con una ganancia total de 47,2 millones de dólares.

El golfista de 27 años es el único chileno presente en esta lista.

¿Quiénes son los cinco deportistas mejores pagados?

En la quinta ubicación del ranking se encuentra el basquetbolista de Los Angeles Lakers, Lebron James con 128,7 millones de dólares.

En la cuarta plaza está el beisbolista Juan Soto con 129,2 millones de dólares. En el tercer puesto se ubica el futbolista de Inter Miami, Lionel Messi con 130 millones de dólares.

El segundo lugar, es para el boxeador, Saúl "Canelo" Alvarez con 137 millones de dólares, y en primera ubicación dice presente el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, con 260 millones de dólares.