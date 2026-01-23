Joaquín Niemann fue elegido el Mejor Jugador de la temporada 2025 en el circuito LIV Golf

El golfista chileno Joaquín Niemann fue elegido como el "Mejor Jugador" (MVP) del año 2025 en la gala del circuito LIV Golf, donde se entregaron los galardones correspondientes a la última campaña.

Niemann, capitán de Torque GC, se quedó con la distinción principal gracias a los votos de los propios jugadores que participan en la competición. El talagantino fue el deportista que más torneos ganó durante el 2025, alzando el trofeo en Ciudad de México, Adelaida, Singapur, Virginia y Reino Unido.

Además del premio individual para el nacional, su escuadra, Torque GC, recibió el reconocimiento a la "Mejor victoria del equipo" por su desempeño en Indianápolis (-64). Otro latino destacado fue Sebastián Muñoz, quien ganó en la categoría "A todo gas" por su actuación en el mismo torneo.

Rahm y Puig también celebraron

La ceremonia también premió a otras figuras del circuito. El español Jon Rahm fue distinguido como el "Jugador Clave" del año. Rahm se consagró campeón individual de la temporada al ser el más consistente a lo largo de los trece torneos, sumando 226,16 puntos, pese a no adjudicarse ningún certamen específico.

Por su parte, el también hispano David Puig recibió el premio al "Jugador Revelación". Puig logró dos cuartos puestos y concluyó la temporada entre los diez primeros del ranking general.

Lista de ganadores destacados