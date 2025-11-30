Chile Hockey sueña con la sede del Mundial adulto 2030: Estamos en conversaciones

Chile cuenta las horas para el inicio del Mundial Junior femenino de Hockey Césped este lunes 1 de noviembre, pero el presidente de la Federación Chilena (Chile Hockey), Andrés de Witt, anticipó que existe la intención de ir por la organización de la Copa del Mundo adulta del 2030.

"Aquí se juntaron varios elementos. Claramente que el legado panamericano nos ayudó muchísimo", señaló De Witt en entrevista con La Tercera sobre la organización del torneo juvenil.

"La infraestructura que heredamos es fabulosa. Nunca la tuvimos antes y eso ya es una base y un punto de partida para poder soñar con hacer eventos y traer a los grandes equipos del mundo a nuestra casa", agregó.

El dirigente adelantó que el sueño es albergar uno de los próximos Mundiales adultos, pero también remarcó que "tenemos que ir paso a paso".

"La verdad que estamos en conversaciones con la FIH (Federación Internacional de Hockey), pero esas son palabras mayores. Traerse un Mundial, ya sea de damas o de varones".

"Estamos hablando de montos de tres o cuatro millones de dólares para poder uno ganarse la sede. Ahí uno compite con potencias como India, Australia, Alemania, Holanda, pero pensamos que esfuerzos conjuntos también nos pueden llevar para allá", contó Andrés de Witt, quien además reveló contactos para tener el apoyo de Argentina y Uruguay.

De Witt indicó que en Chile Hockey "hay un directorio que piensa en grande, que quiere llevar al deporte chileno más arriba, hay una gestión súper profesional".

También expuso la ambición con las selecciones chilenas: "Queremos llevar un equipo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, eso es un sueño. Van los 12 mejores del planeta y por ranking hemos estado ahí en el caso de las damas. En varones es un poco más difícil porque el nivel de competencia es muy intenso, pero aún así hay muchos avances".