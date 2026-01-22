Gales y Suiza son los primeros rivales de Chile en la clasificación para el Mundial 2026 de hockey césped

La selecciones de Gales y Suiza serán los primeros rivales de los combinados masculino y femenino de hockey césped de Chile, en el torneo que se jugará en Santiago desde el 28 de febrero al 8 de marzo, el cual será de clasificación para el Mundial 2026 de Bélgica y Países Bajos.

La Federación Internacional de Hockey (FIH) confirmó este jueves el calendario de partidos de la competición, en la que el equipo masculino chileno, incluido en el grupo A, debutará contra Gales el 1 de marzo; se medirá a Escocia el día 3 y a Francia en el siguiente encuentro.

El grupo B lo formarán Canadá, Irlanda, Corea del Sur y Polonia.

En el cuadro femenino el primer partido de Chile, que formará parte del grupo A, será contra Suiza el 2 de marzo; el 4 contra Australia y el día 5 contra Francia.

Canadá, Irlanda, Japón y Malasia jugarán en el grupo B.

Los otros torneos de clasificación para el Mundial se jugarán en Hyderabad (India) e Ismailia (Egipto).

El primero será femenino, del 8 al 14 de marzo, con la participación de las selecciones de India, Inglaterra, Escocia, Corea del Sur, Italia, Uruguay, Gales y Austria

El segundo será masculino, del 1 al 7 de marzo, con Inglaterra, Malasia, Pakistán, Egipto, Japón, Austria, China y Estados Unidos.

A través de los torneos de clasificación conseguirán plaza para el Mundial 7 equipos de cada género que serán los que acaben primero, segundo y tercero en cada uno de ellos. También lo hará el mejor cuarto, según el ranking de la FIH.

Estas selecciones se sumarán a las 18 selecciones (9 por género) que ya han asegurado su plaza para el Mundial, que se jugará del 15 al 30 de agosto próximos.

En el cuadro masculino están Bélgica y Países, como anfitriones, junto a Australia y España -a través de la Pro Liga-, Argentina, Alemania, India, Nueva Zelanda y Sudáfrica, a través de los campeonatos continentales.

Además de Bélgica y Países Bajos, en el femenino ya están clasificadas Alemania y Argentina -por la Pro Liga- junto a Estados Unidos, España, Nueva Zelanda, China y Sudáfrica, mediante los torneos continentales.

Alemania defenderá el título masculino logrado en Bhubaneswar/Rourkela (India) en 2023 y Países Bajos el logrado en Terrassa (España) en 2022.