"Lo dimos todo": Natalia Salvador valoró el debut mundialista y recordó a Claudia Schüler

Natalia Salvador, arquera de Las Diablas, repasó con satisfacción la gran defensa y lucha de Chile ante Países Bajos en el debut del Mundial de hockey césped 2026, pese a la derrota por 2-0 ante el poderoso elenco dueño de casa en el torneo.

"Lo dimos todo, ese era nuestro objetivo, preocuparnos de todos los detalles. No se nos dio, dos mínimos detalles nos costaron el resultado, Sabíamos que iba a ser así, (Países Bajos) es el mejor equipo del mundo actualmente, pero contenta y orgullosa de que lo dimos todo", señaló tras el partido.

"Estamos ahí peleando contra los mejores del mundo. De a poquito vamos demostrando que los podemos alcanzar, pero obviamente sabemos que falta", sumó.

Salvador también le dedicó su actuación a Claudia Schüler, fallecida portera nacional que jugó la edición pasada de la Copa: "El Mundial pasado lo jugamos acá con ella: mismo hotel, misma cancha. Ha sido difícil, pero recordándola, teniéndola más presente que nunca, nos da un apoyo y una motivación extra".

Por otro lado, Salvador señaló a ESPN que "sabía que iba a tener muchos tiros al arco. Desde que dieron el sorteo de los grupos que vengo mentalizándome, viendo partidos, entrenando con mis compañeras, entrenando con varones, haciendo todo lo posible para estar lista".

"Contenta porque creo que defendimos muy bien como equipo. El mérito también es para mis compañeras, fuimos un muro", complementó, mostrándose "muy orgullosa de estar acá a estadio lleno, jugando con muchas banderas de Chile. Muy emocionante".

Respecto a los próximos duelos con Japón y Australia, apuntó que "lo venimos trabajando hace tiempo. Sabemos que es un grupo y el primer paso es el grupo completo. Son dos finales que se nos vienen, muy importantes. El chip lo vamos a cambiar muy rápido y enfocar los detalles para los próximos partidos".

"Gracias por el cariño y el apoyo, se siente en la cancha aunque sea a la distancia. Todo lo hacemos por ustedes, por dejar a Chile en lo más alto y que estén orgullosos de nosotras", cerró en la señal televisiva.