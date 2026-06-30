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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Bélgica y Senegal protagonizan un choque de fuerzas por el paso a octavos del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos elencos se verán las caras en Seattle.

Bélgica y Senegal protagonizan un choque de fuerzas por el paso a octavos del Mundial
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Este miércoles continúa el desarrollo de los dieciseisavos, instancia donde Bélgica y Senegal verán quien mejoró más tras su opaco inicio en un atractivo cruce en el Lumen Field de Seattle a partir de las 16:00 horas (20:00 GMT).

El combinado dirigido por Rudi García accedió como líder del Grupo G tras batir por 5-1 a Nueva Zelanda. Pese a las dudas en ataque, ostenta un invicto de 16 partidos y llega como la primera selección europea desde Inglaterra en 1990 en ganar su grupo tras no lograr la victoria en sus dos primeros encuentros.

Por su parte, la escuadra africana se clasificó a última hora como mejor tercero tras golear por 5-0 a Irak. Con muchas similitudes a Bélgica, los pupilos de Aliou Cissé quieren evitar repetir sus dos últimos partidos de eliminación directa en el Mundial, donde terminaron con derrotas sin marcar ante Turquía e Inglaterra.

  • Formación de Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Theate o Ngoy, De Cuyper; Tielemans, Onana o Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; De Keteleare.
  • Formación de Senegal: Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf o Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Mbaye, Sarr, Mané; Nico Jackson.

En el que será el primer enfrentamiento oficial de su historial, el hondureño Said Martinez arbitrará el duelo que podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la sintonía de Cooperativa Deportes.

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