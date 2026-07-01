Cristiano y Modric protagonizan el gran duelo entre Portugal y Croacia por el paso a octavos

Portugal y Croacia, las selecciones de Cristiano Ronaldo y Luka Modric, respectivamente, jugarán este jueves desde las 19:00 horas (23:00 GMT) en el BMO Field de Toronto uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un choque que definirá un cupo a octavos y que significará el término de la historia mundialista de uno de estos dos veteranos jugadores.

Cristiano Ronaldo, con 41 años, lo ha ganado casi todo en el fútbol profesional. A nivel personal, está en una carrera por llegar a los 1.000 goles; y en lo colectivo, sólo le falta la Copa del Mundo con la selección portuguesa.

Pese a su historial de leyenda, en el torneo, su sexta Copa del Mundo, le ha costado brillar. Ante RD del Congo y Colombia no marcó, y sólo pudo celebrar con un doblete ante la débil Uzbekistán en el Grupo K.

Pese a ello, el técnico Roberto Martínez no tiene dudas en CR7 y ha apostado por él como titular, por la influencia que tiene en el equipo.

La formación probable de Portugal será con Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão.

Croacia, por su lado, fue de menos a más. Debutó con una derrota ante Inglaterra, pero se recuperó con triunfos ante Panamá y Ghana para poder clasificar en el Grupo L.

Ante los africanos, la figura fue Modric, quien apareció cuando más lo necesitaba el equipo para dar la asistencia a Nikola Vlasic en el gol decisivo.

Modric, de 40 años, está jugando su quinta Copa del Mundo, tras haberse perdido la cita de Sudáfrica 2010. Al igual que Cristiano, está quemando sus últimos cartuchos, y sabe que esta jornada en Toronto puede ser su despedida de los Mundiales si no se queda con la victoria.

La formación croata que preparó Zlatko Dalic será con Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Marin Pongracic; Mateo Kovacic, Luka Modric, Mario Pasalic; Nikola Vlasic, Andrej Kramaric e Ivan Perisic.

El choque, además, tiene otro condimento especial para ambos veteranos: Cristiano y Modric fueron compañeros de batalla en Real Madrid, e integraron ese equipo que dominó Europa la década pasada. Juntos ganaron cuatro Champions entre 2014 y 2018.

El duelo será arbitrado por el noruego Espen Eskas.

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