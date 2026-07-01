Tielemans y Trossard protagonizaron acalorada discusión en duelo de Bélgica por el Mundial

Una tensa situación se vivió en el duelo entre Bélgica y Senegal por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ya que al producirse la segunda pausa de hidratación, Youri Tielemans y Leandro Trossard, compañeros de selección, tuvieron una acalorada discusión.

La situación se dio por la temporal derrota 2-0 que estaban firmando los "Diablos Rojos" y tuvo que ser intervenida por Romelu Lukaku y Nicolas Raskin.

Pese a esto, Bélgica logró igualar las acciones de forma agónica con los goles de Lukaku y el propio Tielemans.