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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Tielemans y Trossard protagonizaron acalorada discusión en duelo de Bélgica por el Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los futbolistas tuvieron que ser separados por sus compañeros.

Tielemans y Trossard protagonizaron acalorada discusión en duelo de Bélgica por el Mundial
 EFE
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Una tensa situación se vivió en el duelo entre Bélgica y Senegal por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ya que al producirse la segunda pausa de hidratación, Youri Tielemans y Leandro Trossard, compañeros de selección, tuvieron una acalorada discusión.

La situación se dio por la temporal derrota 2-0 que estaban firmando los "Diablos Rojos" y tuvo que ser intervenida por Romelu Lukaku y Nicolas Raskin.

Pese a esto, Bélgica logró igualar las acciones de forma agónica con los goles de Lukaku y el propio Tielemans.

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