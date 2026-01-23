Activistas mexicanos llamaron a boicotear el Mundial del "despojo" y la "gentrificación"

Distintos colectivos en favor del derecho a la vivienda defendieron este viernes hacer un boicot en México al Mundial de Fútbol de este año, al asegurar que el evento deportivo permitirá acelerar la "gentrificación" y "despojo" a comunidades locales en la Ciudad de México.

En una rueda de prensa, organizaciones como Obrera Ciudad de México o la Asamblea Interuniversitaria y Popular en Solidaridad con Palestina (AIPSP) subrayaron que el Mundial de 2026 perjudicará "gravemente" a los vecinos de México -uno de los países anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá- porque "representa una oportunidad para acelerar el proceso de despojo, limpieza social y gentrificación" en la capital mexicana.

"El Mundial trae un sinnúmero de consecuencias que van desde la contaminación, el desplazamiento forzado de familias populares, comunidades y pueblos originarios, el despojo de bienes comunes como el agua o el aumento del costo del alquiler en un 155 %", denunció Diana, joven encargada de leer el manifiesto junto al reloj en el céntrico Bosque de Chapultepec y que marca la cuenta regresiva en la capital para que comience el torneo de fútbol.

Con pancartas en las que se leía lemas como 'No al Mundial del Despojo', las organizaciones sentenciaron que la cita mundialista pretende "lavar décadas de narcoestado, violencia pública y política generalizada y la anulación de las comunidades y pueblos originarios".

Además, acusaron al partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del que forma parte la presidenta Claudia Sheinbaum de ver esta celebración como una "ventana de posibilidad para acelerar el despojo, el desprecio y desplazamiento de las comunidades y pueblos originarios" que habitan Ciudad de México, que acogerá a cinco de los trece partidos que albergará el país.

En el manifiesto exigen una ciudad que "no les expulse" de sus barrios, a la vez que instan a las autoridades a garantizar una vivienda "que no se preste a la especulación financiera", problemática que -consideran- se está "agravando" por las obras prevista rumbo al Mundial.

Las selecciones de México y Sudáfrica jugarán el 11 de junio el partido inaugural del Mundial 2026, que tendrá lugar en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.