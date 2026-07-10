Casi rompió otra marca: Récord invicto de Unai Simón en Mundiales quedó en 649 minutos

El belga Charles De Ketelaere anotó el empate de Bélgica ante España en cuartos de final de la Copa Mundial 2026, gol que dejó en 649 minutos el récord histórico imbatibilidad de Unai Simón.

El portero español ya se había adjudicado la marca absoluta en dieciseisavos ante Austria, cuando superó los 517 minutos que el italiano Walter Zenga estableció en el Mundial de Italia 1990.

La secuencia de Unai Simón comenzó en el Mundial de Catar 2022. El último futbolista que había conseguido marcarle era el japonés Ao Tanaka, autor del definitivo 2-1 en el minuto 51 del encuentro de la fase de grupos disputado el 1 de diciembre de aquel año.

Desde entonces, el internacional español mantuvo su portería a cero durante los 39 minutos restantes frente a Japón y en los 120 del encuentro de octavos de final contra Marruecos, que se resolvió por penales.

Luego, en la presente competencia de 2026, sumó 270 minutos de la fase de grupos del Mundial de 2026 frente a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, además de los 180 minutos acumulados en las eliminatorias ante Austria y Portugal.

Si bien esta racha también le valió a Unai Simón la plusmarca de partidos seguidos sin recibir anotaciones, el gol belga lo dejó sin el récord de imbatibilidad en una sola edición del Mundial.

Como se apuntó anteriormente, Zenga tenía 517 minutos invicto en Italia 1990 y Simón debía llegar "limpio" hasta los 67' contra Bélgica. Sin embargo, la anotación de De Ketelaere llegó a los 41'.