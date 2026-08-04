Noruega-Inglaterra lideró lista de partidos más vistos del Mundial en Sudamérica

El partido entre Noruega e Inglaterra alcanzó una audiencia de 1,75 millones de espectadores en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay durante la reciente transmisión en streaming de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con las métricas, el compromiso fue el más visto de la competición entre los suscriptores de Paramount+ en los seis mercados mencionados.

La transmisión del torneo fue posible gracias a un acuerdo de distribución con DSports, que permitió incorporar los encuentros mundialistas a la plataforma durante el desarrollo del certamen.

147 millones de horas de visualización durante el Mundial

En total, los suscriptores de Paramount+ en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay acumularon 147 millones de horas de visualización de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La cifra refleja el alcance regional de la competencia y el interés generado por las transmisiones a través de streaming en los seis países sudamericanos incluidos en el reporte.

¿Cuáles fueron los partidos más vistos?

Además del encuentro entre Noruega e Inglaterra, entre los compromisos con mayor audiencia aparecieron Argentina contra Egipto y Francia frente a Marruecos.

El cruce protagonizado por noruegos e ingleses encabezó el registro con sus 1,75 millones de espectadores, aunque las métricas entregadas no detallaron las cifras individuales alcanzadas por los otros dos partidos.