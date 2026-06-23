Comentarista se disculpó por por decir que los futbolistas negros pierden antes la concentración

El exjugador serbio de Atlético de Madrid Rade Bogdanovic ofreció disculpas luego de afirmar que los futbolistas negros "no pueden mantener la concentración más de unos 60 u 80 minutos", mientras comentaba para la televisión RTS el partido entre Bélgica e Irán en el Mundial.

De acuerdo a la Agencia EFE, el antiguo delantero realizó el comentario al referirse al desempeño del defensor belga Nathan Ngoy, y aunque el relator principal se opuso a su opinión, Bogdanovic insistió en que no quería "generalizar", pero afirmó que "la mayoría de los jugadores de color no pueden concentrarse" y que lo sabía por haber jugado con ellos.

Sus declaraciones generaron una fuerte polémica, aunque Bogdanovic volvió al día siguiente a RTS para comentar el encuentro entre Argentina y Austria. Posteriormente, el serbio se disculpó a través de un comunicado enviado a la agencia Reuters y recogido por medios locales.

La emisora pública serbia también emitió una disculpa oficial por la declaración realizada "en referencia a miembros de una determinada raza" y aclaró que Bogdanovic no trabaja para RTS, sino que participa como analista durante el torneo.