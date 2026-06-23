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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Comentarista se disculpó por por decir que los futbolistas negros pierden antes la concentración

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El exjugador de Atlético de Madrid generó polémica por un comentario realizado durante el partido entre Bélgica e Irán en el Mundial.

Comentarista se disculpó por por decir que los futbolistas negros pierden antes la concentración
 EFE
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El exjugador serbio de Atlético de Madrid Rade Bogdanovic ofreció disculpas luego de afirmar que los futbolistas negros "no pueden mantener la concentración más de unos 60 u 80 minutos", mientras comentaba para la televisión RTS el partido entre Bélgica e Irán en el Mundial.

De acuerdo a la Agencia EFE, el antiguo delantero realizó el comentario al referirse al desempeño del defensor belga Nathan Ngoy, y aunque el relator principal se opuso a su opinión, Bogdanovic insistió en que no quería "generalizar", pero afirmó que "la mayoría de los jugadores de color no pueden concentrarse" y que lo sabía por haber jugado con ellos.

Sus declaraciones generaron una fuerte polémica, aunque Bogdanovic volvió al día siguiente a RTS para comentar el encuentro entre Argentina y Austria. Posteriormente, el serbio se disculpó a través de un comunicado enviado a la agencia Reuters y recogido por medios locales.

La emisora pública serbia también emitió una disculpa oficial por la declaración realizada "en referencia a miembros de una determinada raza" y aclaró que Bogdanovic no trabaja para RTS, sino que participa como analista durante el torneo.

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