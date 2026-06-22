Familiares de Beccacece protagonizaron incidentes con hinchas ecuatorianos

El empate de Ecuador ante Curazao en el Mundial 2026 tuvo un tenso capítulo fuera de la cancha, luego de que familiares del técnico Sebastián Beccacece se enfrentaron con un grupo de hinchas ecuatorianos molestos por el rendimiento del equipo.

De acuerdo con lo publicado por TN, el video del incidente comenzó a circular en redes sociales y muestra a simpatizantes cuestionando las decisiones del entrenador argentino, en medio de un ambiente cada vez más cargado en uno de los sectores del estadio.

Según se aprecia en el registro, una integrante del entorno familiar de Beccacece reaccionó ante los insultos y lanzó un vaso con agua hacia los aficionados que criticaban al DT. Además, se le escuchó gritar: "Aprendan a ver el fútbol".

El cruce no terminó ahí, ya que otro familiar del entrenador también encaró verbalmente a los hinchas y les reprochó sus comentarios con frases como "No tenés idea. No sabés de fútbol". Desde la tribuna, en tanto, los fanáticos respondieron con duros cuestionamientos por el resultado ante Curazao.

En paralelo, Beccacece intentó levantar al plantel tras el partido y transmitió confianza de cara a la última fecha, en la que Ecuador necesita vencer a Alemania para mantener vivas sus opciones de avanzar en el torneo.