Haaland y Mbappé protagonizan el gran duelo entre Noruega y Francia por la cima del Grupo I

La Francia de Kylian Mbappé y la Noruega de Erling Haaland jugarán este viernes en uno de los duelos más atractivos de la primera fase del Mundial 2026, un choque que decidirá al líder del Grupo I y en el que sus dos grandes estrellas intentarán dar caza a Lionel Messi en la pelea de goleadores.

Noruega y Francia se medirán en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston (Estados Unidos), a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT), la misma hora en la que jugarán Senegal e Irak en Toronto (Canadá) para cerrar el Grupo I.

Francia y Noruega suman seis puntos tras cosechar sendas victorias en sus dos primeros partidos, pero 'Les Bleus' lideran el grupo por diferencia de goles, por lo que Haaland y compañía están obligados a vencer si quieren asaltar la primera plaza.

El primero del grupo se medirá en dieciseisavos a un tercero que podría ser Suecia, Japón o Paraguay.

El que quede segundo se enfrentará al también segundo del Grupo E, Costa de Marfil. A partir de ahí, si continúa avanzando en el torneo, podría encontrarse con Brasil o Argentina.

Más allá de la pugna por las posiciones, el partido tiene el gran atractivo del cara a cara entre Mbappé y Haaland, líderes de una Francia que es una de las grandes favoritas y de una Noruega en un gran momento de forma que aspira a ser la revelación del Mundial.

Mbappé y Haaland llegan con dos dobletes cada uno, pero el '9' de Real Madrid, campeón del mundo en 2018, está a dos tantos de Messi como máximo goleador histórico de los Mundiales, mientras que el de Manchester City es un recién llegado tras 28 años de ausencia de Noruega.

Didier Deschamps, el seleccionador de Francia, no estará en la banca de 'Les Bleus' tras abandonar la concentración para asistir al funeral de su madre, que falleció este martes. Su asistente, Guy Stéphan, dirigirá al equipo hasta su regreso.

La formación de Noruega será con Orjan Nyland; Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Sorloth, Antonio Nusa y Erling Haaland.

Francia, en tanto, saltará a la cancha con Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.

El duelo será arbitrado por el inglés Michael Oliver.

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