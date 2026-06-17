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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Harry Kane apareció sin marca en un córner y definió con potente testazo el 2-1 de Inglaterra

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El goleador británico se lució en el duelo con Croacia.

Harry Kane apareció sin marca en un córner y definió con potente testazo el 2-1 de Inglaterra
 EFE
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El delantero Harry Kane se lució con un potente frentazo que dejó 2-1 el duelo de Inglaterra y Croacia por el Mundial 2026 y que significó su segunda cifra personal en el partido.

Con esta conquista, igualó el registro de Gary Lineker en Copas del Mundo con 10 cifras.

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