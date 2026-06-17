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Harry Kane apareció sin marca en un córner y definió con potente testazo el 2-1 de Inglaterra
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El goleador británico se lució en el duelo con Croacia.
El goleador británico se lució en el duelo con Croacia.
El delantero Harry Kane se lució con un potente frentazo que dejó 2-1 el duelo de Inglaterra y Croacia por el Mundial 2026 y que significó su segunda cifra personal en el partido.
Con esta conquista, igualó el registro de Gary Lineker en Copas del Mundo con 10 cifras.