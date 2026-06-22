Record Guinness destacó las marcas que rompió Messi ante Austria en el Mundial 2026

Record Guinness, a través de sus redes oficiales, destacó este lunes tres marcas que rompió el argentino Lionel Messi en Dallas, en el triunfo de la selección albiceleste por 2-0 ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El primer récord destacado: Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 18 anotaciones.

Del mismo modo, estiró su récord personal como el futbolista con más partidos en Copas del Mundo, con 28 encuentros disputados desde su debut en Alemania 2006 a la fecha.

Y finalmente, Messi es el jugador con más minutos disputados en Copas del Mundo, con 2.489 minutos.

"Estamos presenciando historia", completó su publicación Record Guinness.