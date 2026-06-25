Bochorno en Nueva York: Hinchas de LDUQ y Barcelona protagonizaron violenta pelea en Times Square

Un lamentable episodio empañó la previa del decisivo encuentro entre Ecuador y Alemania, válido por la última fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Durante el tradicional "banderazo" de apoyo a la selección ecuatoriana en pleno Times Square, en Nueva York, lo que debía ser una jornada de fiesta terminó convirtiéndose en una escena de violencia tras el enfrentamiento entre barristas.

De acuerdo a los reportes, el altercado involucró a seguidores de las facciones de Liga de Quito y Barcelona de Guayaquil, quienes se trenzaron a golpes en uno de los puntos más concurridos y turísticos del mundo.

Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando un fuerte rechazo de los propios fanáticos de la "Tri", quienes lamentaron que el foco de atención se desviara del crucial partido ante los germanos.

Recordar que Ecuador debe vencer a Alemania para clasificar a la ronda de 16vos de la Copa del Mundo. Un empate o una derrota lo dejarán eliminado.

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