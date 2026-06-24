Cristiano Ronaldo lidera el ranking de jugadores mundialistas con más seguidores

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar siguen siendo los grandes dominadores del fútbol en redes sociales, incluso en un Mundial 2026 en el que figuras como Kylian Mbappé y Erling Haaland desafían su hegemonía dentro de la cancha.

De acuerdo a datos recogidos por EFE, el astro portugués encabeza con mucha diferencia el listado de futbolistas mundialistas con más seguidores, al sumar cerca de 950 millones entre Instagram, X y Facebook. Solo en Instagram cuenta con unos 668 millones, además de 110,1 millones en X y 172,5 millones en Facebook.

El impacto digital de Cristiano se suma a su vigencia deportiva, luego de convertirse en el primer jugador en marcar en seis Copas del Mundo distintas y mientras persigue el gol número 1.000 de su carrera. "Las redes sociales han consolidado el papel de los jugadores como plataformas de influencia global, ampliando su relevancia más allá del rendimiento deportivo", afirmó Wagner Leitzke, jefe de Negocios de la Agencia End to End.

En el segundo lugar aparece Messi, actual goleador del Mundial 2026 con cinco tantos en dos partidos y máximo artillero histórico de la cita planetaria con 18 conquistas. El argentino reúne casi 510 millones de seguidores en Instagram y 117 millones en Facebook, aunque no tiene cuenta en X.

El podio lo completa Neymar, quien aún no debuta en el torneo, pero espera sumar sus primeros minutos con Brasil ante Escocia. El atacante de Santos mantiene una enorme influencia, especialmente en Brasil, con 236,5 millones de seguidores en Instagram, 62,2 millones en X y 92,1 millones en Facebook.

"Donde está Neymar, hay atención y nuevas historias", sostuvo Ivan Martinho, profesor de marketing deportivo de la escuela superior ESPM, quien consideró que la marca del brasileño sigue siendo "uno de los mayores activos de la publicidad deportiva" a nivel global.

Más atrás aparecen Mbappé, con 131,3 millones de seguidores en Instagram, 19,3 millones en X y una cifra similar en Facebook, y Haaland, quien suma 42,5 millones en Instagram, 11,1 millones en X y casi 20 millones en Facebook, todavía lejos de los tres grandes reyes digitales del fútbol mundial.