Cristiano Ronaldo sorprendió a Speed con un exclusivo regalo mundialista

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo captó la atención en las redes sociales tras realizar un significativo obsequio al popular streamer estadounidense Darren Jason Watkins Jr., conocido mundialmente como Speed.

El atacante luso envió al creador de contenido uno de los zapatos exclusivos que utilizó durante el Mundial de 2026. Según se dio a conocer, la intención original del futbolista era entregar el calzado de forma presencial; sin embargo, la eliminación de la selección de Portugal alteró los planes logísticos.

El registro del momento en que el streamer recibió el detalle se viralizó rápidamente en diversas plataformas digitales, donde los seguidores de ambos destacaron la relación que han consolidado a lo largo de los últimos años.