Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.3°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Cristiano Ronaldo sorprendió a Speed con un exclusivo regalo mundialista

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero portugués envió un par de sus zapatos personalizados al creador de contenido.

Cristiano Ronaldo sorprendió a Speed con un exclusivo regalo mundialista
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo captó la atención en las redes sociales tras realizar un significativo obsequio al popular streamer estadounidense Darren Jason Watkins Jr., conocido mundialmente como Speed.

El atacante luso envió al creador de contenido uno de los zapatos exclusivos que utilizó durante el Mundial de 2026. Según se dio a conocer, la intención original del futbolista era entregar el calzado de forma presencial; sin embargo, la eliminación de la selección de Portugal alteró los planes logísticos.

El registro del momento en que el streamer recibió el detalle se viralizó rápidamente en diversas plataformas digitales, donde los seguidores de ambos destacaron la relación que han consolidado a lo largo de los últimos años.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada