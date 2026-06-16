FIFA aseguró que clubes con jugadores mundialistas recibirán los pagos antes del final de 2026

La FIFA compartió una circular aclarando que los clubes que hayan liberado jugadores para participar en el Mundial 2026, ya sea en su fase final en Norteamérica o en los procesos clasificatorios, recibirán sus respectivos pagos antes de que concluya el presente año.

El denominado Programa de Ayudas a Clubes contempla una histórica partida de 355 millones de dólares. Incluso, la normativa precisa que los pagos se efectuarán exclusivamente a los clubes donde los nominados estuvieran inscritos durante el periodo de liberación.

Bajo este esquema, los elencos que aportaron jugadores en las Clasificatorias recibirán 2.362 dólares por futbolista en cada partido, mientras que para la cita planetaria la cifra mínima garantizada será de 5.000 dólares diarios por cada seleccionado.

En caso de que un futbolista sea traspasado, cedido o termine su contrato mientras se disputa el certamen, los beneficios se dividirán de forma proporcional entre el antiguo y el nuevo club.

Estos montos están destinados íntegramente a las arcas de los equipos y no a los jugadores o a las federaciones, las cuales deben redistribuir el dinero de forma inmediata y sin descuentos adicionales.