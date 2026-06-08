La ONU advirtió que el calor extremo será protagonista del Mundial 2026

El secretariado permanente para el Cambio Climático de la ONU, con sede en Bonn pronosticó que el calor extremo será protagonista del Mundial 2026 y pidió a los medios de comunicación que aprovechen momentos como pausas de hidratación durante los partidos para señalar la necesidad de detener el calentamiento global.

"Todos estamos viendo un partido, pero se interrumpe porque hace mucho calor para los jugadores, para los aficionados para todos", señaló en un comunicado el secretario ejecutivo de Cambio Climático de la ONU, Simon Stiel, en referencia a las interrupciones de los encuentros.

"No es aleatorio, es el cambio climático. El planeta se está calentando desde hace más de un siglo por el uso de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas. Eso calienta la atmósfera y ahora lo estamos sintiendo en todas partes", agregó.

"El deporte es la fuerza unificadora más grande y el fútbol es el deporte más grande. Si la gente que ama el fútbol levanta la voz para protegerlo de los efectos del cambio climático como el calor extremo, pueden impulsar un cambio determinante", puso de relieve.

"La próxima vez que vean una pausa de hidratación o que un partido se ralentiza por el calor recuerden la razón: el carbón, el petróleo y el gas están calentando nuestro planeta. Y recuerden, la salud del deporte y del mundo depende de las decisiones que tomemos ahora", agregó.