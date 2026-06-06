México batió Récord Guinness con una ola humana mundialista

Este sábado en Ciudad de México se logró el Récord Guinness de la ola humana (movimiento masivo de hinchas) más grande del mundo afuera de un estadio, evento que congregó a decenas de miles de personas y que se convirtió en una fiesta callejera a falta de cinco días para el inicio del Mundial de Norteamérica 2026.

Para oficializar este hito, las autoridades de la capital mexicana citaron a los participantes tres horas antes del inicio de la denominada "Ola Mundial", que comenzó cerca de las 12:30 horas y se desarrolló en el emblemático Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de Ciudad de México.

"Logramos la ola más grande del mundo", afirmó Alejandra Frausto, Secretaria de Turismo de la capital norteamericana.

En el evento estaban presentes jueces del Récord Guinness para verificar el número de asistentes.

El récord anterior lo tenía Lisboa, que en 2007 congregó a más de 8.000 personas en un parque público, pero hoy fue ampliamente superada por la capital mexicana.

El ambiente era festivo y predominaba el color verde de México, que inaugurará la Copa del Mundo el jueves 11 de junio cuando se mida ante Sudáfrica.

"Aquí hay un contraste de sentimientos porque están pasando más aspectos sociales importantes en México, pero bueno, eso también es una fiesta, se celebra cada cuatro años y me parece como muy viable que la gente venga a disfrutar, a aprovechar estos eventos que son mundiales", explicó a EFE Iván Orozco.

Este hombre, de 44 años, iba vestido con la camiseta de la selección mexicana y destacó que los habitantes de ese país salen a "festejar ese tipo de actividades, se visten, se maquillan (...) y lo aprovechan y disfrutan al máximo".

"Los ojos van a estar puestos en México, en Estados Unidos y en Canadá. Principalmente nosotros como latinos vamos a tener muy puestos el ojo aquí en Latinoamérica. Y aparte de que se van a aprovechar también este evento para hacer actividades muy mexicanas", añadió.

Muchos de los participantes iban ataviados con banderas o sombreros tradicionales, como es el caso de Lupita Mercado, que señaló que se le "eriza la piel" por la oportunidad de poder vivir otro Mundial en su país.

"Esperemos que nos vaya bien para estar festejando aquí en el Ángel de la Independencia, donde todo el mundo conmemoramos y hacemos la fiesta", afirmó.

Por su parte, Gustavo Godínez agregó que el ambiente de la ola es una "maravilla" con banderas de "todos los colores".

"Me gustaría entrar a romper este récord. Quiero ser parte y poner un granito de arena para esta pasión futbolística (...) Va a ser otro Mundial en uno de los estadios más emblemáticos, el Azteca, y sí va a pesar. Están emocionados todos", sentenció.

El récord de la ola más grande del mundo era de 157.000 personas, sin embargo, este fue dentro de un estadio, mientras que el movimiento mexicano fue en la calle.

México es una de las tres sedes del Mundial junto a Canadá y Estados Unidos, y tendrá el partido inaugural sumado a otros doce partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.