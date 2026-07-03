Moda por el pato "Merlín" encendió alarmas animalistas en México

La fiebre por "Merlín", el pato que se transformó en fenómeno alrededor del Mundial 2026, encendió las alarmas de animalistas en México por el aumento en la venta de patos pekín americanos en mercados de mascotas.

De acuerdo a lo constatado por EFE, cientos de crías fueron descargadas en cajas de cartón en las afueras de un mercado ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, donde comerciantes aseguraron que el ave "se vende bien".

El precio de estos patos ronda entre 30 y 50 pesos mexicanos, alrededor de entre 2.000 y 3.000 pesos, una cifra que facilita su compra impulsiva en medio de la moda generada por el ave mundialista.

El médico veterinario zootecnista Jorge Monroy López, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió que estos animales están atrapados en un "vacío legal", ya que no son considerados fauna silvestre y el marco normativo los mira como animales de producción, no de compañía.

La preocupación principal apunta al abandono una vez que pase la fiebre por "Merlín", pues especialistas advierten que muchas aves podrían terminar liberadas en canales o reservas ecológicas, pese a que no saben buscar alimento ni convivir con patos silvestres.

"'Merlín' tiene el micrófono y podría hablar por su especie", señaló la animalista Alejandra Loera Valencia, del santuario Alitas Felices, quien llamó a transformar la atención sobre el pato en una oportunidad para visibilizar el tráfico y abandono de aves domésticas.