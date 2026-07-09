Mundialista y alumno destacado: Joven promesa mexicana Gilberto Mora se graduó del colegio tras el Mundial

Gilberto Mora, una de las figuras emergentes de la selección de México en el Mundial de 2026, alcanzó un hito importante fuera de las canchas al graduarse de la enseñanza secundaria en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, ubicado en Tijuana, Baja California.

Durante la ceremonia, compartida por la propia institución educativa en sus redes sociales, el maestro de ceremonias dedicó unas palabras a los graduados previo al último pase de lista: "Cuando sean famosos, exitosos o salgan en las noticias, no se olviden de sus profesores".

El establecimiento educacional apoyó activamente la participación de Mora durante la cita planetaria, donde sumó minutos bajo la conducción técnica de Javier Aguirre siendo incluso titular en el duelo de octavos ante Inglaterra.

Además de su desempeño deportivo, el mediocampista destaca en el ámbito académico, registrando uno de los mejores promedios de su generación, con especial facilidad para materias como las matemáticas.