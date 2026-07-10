Senadora paraguaya recuperó su Instagram y avisó a franceses que "pueden seguir molestando"

La senadora paraguaya Celeste Amarilla recuperó este viernes el acceso a su cuenta en la red social Instagram, que había sido hackeada en la víspera, y desde la cual causó polémica mundial al lanzar insultos racistas y discriminatorios contra el astro francés del fútbol Kylian Mbappé.

"Recupere mi Instagram", dijo Amarilla en X. "Avísenle a los franceses que pueden seguir molestando", agregó en el mismo mensaje, en alusión a las críticas que recibidas en sus cuentas en las redes sociales.

La legisladora del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) entró en el ojo del huracán el pasado sábado tras escribir en sus redes sociales injurias raciales contra el futbolista de Real Madrid, al que llamó "camerunés colonizado" o "soberbio".

Además, afirmó que Mbappé "en lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", declaraciones que la ONU, la Federación Francesa de Fútbol y el presidente galo, Emmanuel Macron, consideraron racistas.

La congresista reaccionó así después de la eliminación de Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo ante Francia, con marcador 0-1, y precisamente definida por un gol de pena máxima convertido por Mbappé, quien según la senadora paraguaya mantuvo una actitud "prepotente" durante el rocoso partido contra los guaraníes.

El jugador respondió a los insultos calificando a la parlamentaria de "mujer despreciable e indigna de su cargo", dichos por los que Amarilla pidió al jugador una disculpa y adelantó que podría demandarlo.