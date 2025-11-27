Javier Milei suspendió su viaje a Estados Unidos para el sorteo del Mundial 2026

Javier Milei, presidente de Argentina, suspendió su viaje a Estados Unidos para presenciar el sorteo del Mundial de Norteamérica 2026, que se realizará el viernes 5 de diciembre en Washington.

Según informó La Nación, la cancelación del viaje tuvo que ver con el conflicto en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las críticas por la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia, justo después de la polémica premiación a Rosario Central y el castigo a Estudiantes de La Plata.

"El Presidente ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC", comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni a través de su cuenta de X.

Milei, por su parte, compartió una foto de Carlos Bilardo como jugador, y su entrenador en Estadiantes, Osvaldo Zubeldía, en señal de respaldo al equipo presidido por Juan Sebastián Verón.

Además, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad en Argentina, también respaldó a "La Brujita" tras el castigo que sufrió la institución por el pasillo de espalda que rindieron los jugadores a Rosario Central el pasado fin de semana.

"Verón está con el hincha de verdad. Tapia está con la casta y la mafia de siempre. Así de claro, así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios. La pelota no se mancha, aunque creo que ya está bastante sucia", disparó Bullrich.