Tópicos: Deportes | Paralímpicos | Deportistas Chilenos

El esquiador chileno Nicolás Bisquertt se alista para los Juegos Paraolímpicos de Invierno 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El esquiador será el único deportista chileno presente en los Juegos.

El esquiador chileno Nicolás Bisquertt se alista para los Juegos Paraolímpicos de Invierno 2026
El esquiador chileno Nicolás Bisquertt está en su última etapa de su preparación rumbo a los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano–Cortina 2026.

El nacional será el único deportista en representar a Chile en estos Juegos.

Durante estos días, Bisquertt disputó pruebas de velocidad en Tignes (Francia) para luego viajar el próximo 9 de febrero a Veysonnaz (Suiza), una de las sedes más competitivas del circuito y un escenario cargado de recuerdos positivos para el deportista nacional. Allí, en 2024, consiguió la primera medalla para Chile en una Copa del Mundo de Para Esquí Alpino, al obtener bronce en la prueba de Súper Gigante.

Será en este lugar donde finalizará su exigente preparación con miras a los Juegos Paralímpicos, donde competirá entre el 7 y el 15 de marzo. "En este tiempo previo hemos entrenado bien. Ha sido un gran año de trabajo en Chile y Europa", señala Bisquertt.

Tras estas competencias, el para esquiador viajará a Val di Fassa, Italia. "Me voy a un lugar ubicado a dos horas de Cortina d'Ampezzo, donde estaré entrenando durante una semana, con nieve y pistas muy parecidas a las de los Juegos", explicó.

Serán los terceros Juegos del para esquiador, tras competir anteriormente en PyeongChang 2018 y Beijing 2022. Sus mejores resultados fueron el noveno lugar en 2018 en Eslalon y mismo puesto en el Súper Combinado en 2022.

