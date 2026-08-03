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Tópicos: Deportes | Polideportivo | Deportes extremos

El Colorado acoge nueva edición de Base Camp enfocada en seguridad y freeride

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La iniciativa se desarrolla entre el 31 de julio y el 9 de agosto, con actividades gratuitas para esquiadores, snowboarders y amantes de la montaña.

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El Centro de Montaña El Colorado acogerá una nueva edición de Base Camp, encuentro que reunirá durante diez días a la comunidad outdoor con una programación centrada en el aprendizaje, la seguridad y la exploración responsable.

La actividad se realizará entre el 31 de julio y el 9 de agosto, en el marco de la Andes Mountain Week 2026, e incluirá clínicas técnicas, talleres especializados y distintas experiencias gratuitas para esquiadores y snowboarders.

Uno de los principales atractivos será la Copa Internacional de Freeride, competencia que contará con la participación de riders nacionales e internacionales en El Colorado.

La programación también contempla sesiones de esquí y splitboard, talleres de primeros auxilios en ambientes invernales, preparación física y entrenamientos prácticos de rescate.

Otro de los hitos será el Mountain Safety Day, jornada dedicada a la prevención y respuesta ante avalanchas, con simulaciones y ejercicios enfocados en una práctica más segura de los deportes de montaña.

Las actividades serán gratuitas y tendrán cupos limitados, por lo que los interesados deberán inscribirse previamente a través del sitio web de The North Face Chile.

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