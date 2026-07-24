El Colorado recibirá una nueva edición de evento con estrellas mundiales del snowboard

El Colorado será escenario el próximo 22 de agosto de una nueva edición del "Burton Day One", uno de los encuentros más emblemáticos del snowboard, que reunirá en la Región Metropolitana a destacados exponentes internacionales y nacionales de la disciplina.

La jornada rendirá homenaje a la tradición iniciada por Jake Burton Carpenter, fundador de Burton y uno de los pioneros del snowboard, quien se proponía completar cada temporada 100 días consecutivos sobre la tabla, comenzando su recorrido en la nieve chilena.

La iniciativa se mantuvo vigente con el paso de los años y en esta oportunidad permitirá que los deportistas invitados compartan la montaña con el público local y con representantes de la escena nacional del snowboard.

Las figuras que animarán el Burton Day One

Entre las principales invitadas estará Ylfa Rúnarsdóttir, nacida en Islandia y radicada en Suecia, quien forma parte del equipo europeo de Burton y se especializa en el street snowboarding. En 2025 debutó en los X Games de Aspen en la categoría Women's Snowboard Knuckle Huck.

También participará Brock Crouch, especialista en slopestyle que comenzó a competir a los seis años. En 2018 obtuvo el tercer lugar en el Grand Prix de Mammoth Mountain y ese mismo año sobrevivió a una avalancha en Canadá, antes de regresar a la competencia y alcanzar el podio del Dew Tour 2020 en Copper Mountain.

El japonés Raibu Katayama regresará a Chile después de participar en la edición anterior del evento. El especialista en halfpipe terminó en el séptimo puesto de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018.

La representación nacional estará encabezada por Álvaro Yáñez, rider chileno de 24 años que se consagró campeón sudamericano y ganó en varias oportunidades el reconocido campeonato "Rey del Park".

Nieve, bajada tradicional y encuentro con los fanáticos

El programa incluirá una tradicional bajada por la montaña y un encuentro posterior pensado para fortalecer la camaradería entre los deportistas, los seguidores y la comunidad vinculada al snowboard.

Las primeras entradas en preventa para el "Burton Day One" ya se encuentran disponibles en el sitio oficial de Burton Chile.