Paracaidista protagonizó espectacular vuelo durante el eclipse solar en España

El paracaidista estadounidense Mike Brewer, integrante de la Red Bull Air Force, protagonizó un espectacular vuelo extremo el miércoles durante el eclipse solar que se pudo apreciar en España.

Brewer voló en La Muela en Alarilla, surcando los cielos a más de 240 kilómetros por hora y a solo 4,5 metros de la superficie, en medio de la penumbra casi absoluta debido a el eclipse.

Este proyecto fue diseñado para conseguir imágenes históricas durante el fenómeno astronómico.

La proeza quedó registrada gracias al ingenio del fotógrafo Noah Wetzel, quien, posicionado a casi un kilómetro de distancia, combinó cámaras de alta velocidad, potentes teleobjetivos de 600 mm y un sofisticado sistema de flashes inalámbricos.