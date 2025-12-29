Exvoleibolista Marisol Ibarra encabezó los premios especiales de El Mejor de los Mejores

En la ceremonia de El Mejor de los Mejores del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, la exvoleibolista Marisol Ibarra encabezó los premios especiales con el galardón de mejor antiguo deportista.

El campeón del fútbol chileno con Coquimbo Unido fue retribuido por la tremenda campaña realizada con los piratas que terminó el año invicto sumando 16 victorias al hilo.

Asimismo, durante la entrega de premios Cristian Garin ganó el premio "Claudia Schüler" al fair play y el automovilista Bruno Miranda y el tirador al vuelo Diego Parra reconocidos como promesas deportivas.

Por otro lado, la exvoleibolista Marisol Ibarra y el exfutbolista Juan Olivares recibieron el galardón a mejor antiguo deportista, la para tenimesista Tamara Leonelli ganó el Premio Inspiración Fundación Te Apoyamos, el Club Deportivo Phoenix de Valdivia se adjudicó el Premio Construye el Deporte de Constructora Oval y Macarena Cayuqueo y Nicolás Benavides fueron reconocidos con el Premio CMPC Mejor Deportista Outdoor.

En cuanto a los premios para periodistas, Luis Díaz Cid se quedó con el Premio Nacional de Periodismo Deportivo, mientras que también fueron otorgados reconocimientos en la categoría.

Revisa los galardones a continuación: