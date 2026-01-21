Arley Méndez competirá en los "Juegos Olímpicos del Dopaje" y dejará de representar al Team Chile

Arley Méndez, levantador de pesas y excampeón mundial de halterofilia, tomó una radical decisión en su carrera, ya que competirá en los Enhanced Games 2026, conocidos mundialmente como los "Juegos Olímpicos del Dopaje" y dejará de representar de forma oficial al Team Chile.

Este evento internacional está impulsada por privados y se celebra fuera de las normas de la Agencia Mundial Antidopaje y el Comité Olímpico Internacional, permitiendo a los competidores utilizar sustancias, con supervisión médica, para potenciar sus habilidades.

La decisión de Méndez, sin embargo, tiene consecuencias negativas para el Team Chile, ya que su presencia en estos "Juegos Mejorados" significa su salida del deporte de alto rendimiento federado en Chile.

"Desde la Federación de Levantamiento de Pesas se nos ha informado que él decidió renunciar a su condición de deportista federado de alto rendimiento", confirmó Miguel Angel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile, a El Mercurio.

Por lo tanto, Méndez renunció a la posibilidad de representar a Chile en competencias oficiales durante el ciclo olímpico rumbo a Los Angeles 2028; y perdió los beneficios asociados al alto rendimiento en Chile, como la Beca Proddar y los aportes del IND y MinDep.

Méndez, nacido en Cuba, se nacionalizó chileno en 2017 y desde entonces representó con éxito al país, siendo campeón mundial de halterofilia en ese mismo año, en la categoría 85 kilos.

En 2025, en tanto, fue subcampeón mundial en la categoría 88 kilos.