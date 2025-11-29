¡La Primera! Stephanie Vaquer sorprendió con tremenda donación para la Teletón

La chilena Stephanie Vaquer, campeona mundial de WWE, sorprendió al enviar desde Estados Unidos una donación para la subasta en la Teletón.

En un video que divulgó Teletón en sus redes sociales, aparece "La Primera" expresando su apoyo a la campaña solidaria, donando parte la indumentaria, los "cuernitos" que utilizó en el evento Crown Jewel en Australia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teletón Chile (@teleton_chile)

Vaquer también se excusó por no estar presente en la Teletón de forma física, ya que en esta misma jornada defenderá su título mundial ante Nikki Bella, en el evento Survivor Series: WarGames, en San Diego, California.