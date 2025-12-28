Resumen Polideportivo: Lando Norris se robó el protagonismo en 2025

En un año polideportivo marcado por la ausencia de un gran evento, tal como ocurrió en 2024 con los Juegos Olímpicos de París, varios fueron los deportistas que brillaron con luces propias siendo la cara más visible la del piloto británico Lando Norris.

El automovilista de McLaren –que además ganó el Campeonato de Constructores- se adjudicó por primera vez el Mundial de Fórmula 1 luego de sumar 423 puntos a lo largo de la temporada, apenas dos más que el neerlandés Max Verstappen, quien venía de ganar las últimas cuatro ediciones.

Norris ganó siete carreras y sumó 18 podios para con 26 años inscribir su nombre en la historia de la máxima competición.

En otra de las competiciones más seguidas en el mundo, Oklahoma City Thunder se alzó con el título de la NBA luego de vencer por 4-3 a Indiana Pacers en las Finales.

El elenco del "Trueno" fue el mejor de la temporada regular con registro de 68G-14P, y de la mano del canadiense Shai Gilgeous-Alexander hizo un recorrido que llevó a la franquicia a su primer trofeo.

También en los deportes colectivos, la NFL estuvo marcada por el triunfo de Philadelphia Eagles, elenco que venció en el Super Bowl a Kansas City Chiefs por 40-22.

A nivel individual uno de los grandes nombres fue nuevamente el esloveno Tadej Pogačar, quien este año se adjudicó su cuarto Tour de Francia, y además agregó el Mundial, el Europeo, el quinto Giro de Lombardía consecutivo, la tercera Lieja-Bastoña, la segunda Flecha-Valona, el segundo Tour de Flandes y la tercera Strade Bianch.

Otro que tuvo un año soñado fue el atleta sueco Armand Duplantis, quien se colgó este 2025 dos medallas de oro en los Mundiales de pista cubierta de Nanjing (China) y al aire libre de Tokio (Japón); logró su quinto triunfo en la Liga Diamante y estableció un nuevo récord mundial en 6,30 metros.

También se lució la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, que ganó el título de 400 metros lisos, con un récord norteamericano de 47.78 para romper una marca del campeonato vigente durante 42 años.

En la natación, el mejor fue el francés Leon Marchand, quien en el Mundial de Singapur mejoró el récord del mundo de los 200 estilos del estadounidense Ryan Lochte, vigente desde el año 2011. Su marca de 1:52.69 minutos le convirtió en el primero de la historia que baja de 1:54, algo imposible en los últimos 14 años.

Mientras que en la natación femenina, la más destacada fue la canadiense Summer Ann McIntosh, quien con 19 años se colgó cuatro medallas de oro y una de bronce en Singapur. La joven nadadora ganó los 200 mariposa, los 400 metros libre, y los 200 y los 400 metros estilos.