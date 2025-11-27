Síguenos:
Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

La natación chilena cerró su semana soñada en los Bolivarianos con 20 medallas

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Eduardo Cisternas conquistó una nueva presea en Ayacucho-Lima.

La natación chilena cerró su semana soñada en los Bolivarianos con 20 medallas
El Team Chile de Natación concluyó una inédita cosecha en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025 tras conseguir 20 preseas, logrando una sólida presentación con nueve de oro, seis de plata y cinco de bronce.

"Estoy súper contento, porque fue oro en mi última competencia. Venía confiado y la natación chilena está dando qué hablar. Creo que con Kristel (Köbrich), Mariano (Lazzerini) y todo el equipo, todos los chiquillos, sumamos muchas medallas. Estamos contentos con el trabajo", expresó Eduardo Cisternas, vencedor en los 400 metros libres.

En la jornada final de la piscina también celebró Kristel Köbrich en los 400 metros libres (bronce) y Luis Toledo en los 50 metros libres.

Previamente los festejos del día habían comenzado en el agua, debido a que el canotaje sumó oro, plata y bronce en el Callao. Los palistas tienen grandes opciones de seguir subiéndose al podio en los dos días que restan de competencia.

La delegación del Team Chile alcanzó las 41 medallas en la cita polideportiva con 13 de oro, 14 de plata y 14 de bronce.

Las medallas del miércoles 26

  • ORO – Eduardo Cisternas (Natación) / 400 metros libres
  • ORO – Maira Toro, Fernanda Sepúlveda, Florencia Muñoz y Daniel Castillo (Canotaje) / K4 200m
  • PLATA – Sebastián Alveal (Canotaje) / K1 200m
  • PLATA – Mauricio Molina (Ciclismo BMX Racing)
  • BRONCE – Daniela Castillo y Maira Toro (Canotaje) / K2 200m
  • BRONCE – Cristóbal Robles (Tiro al Blanco) / Rifle 3 Posiciones 50m
  • BRONCE – Leopoldo Alarcón (Esgrima) / Florete
  • BRONCE – Kristel Köbrich (Natación) / 400m libres
  • BRONCE – Luis Toledo (Natación) / 50 metros

