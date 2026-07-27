Luto en el deporte nacional: Falleció Lucy López, primera medallista chilena en Juegos Panamericanos

El deporte nacional está de luto. Este lunes 27 de julio falleció a los 96 años Lucy López Cruz, histórica exatleta y primera medallista chilena en unos Juegos Panamericanos, al conquistar una presea de plata en Buenos Aires 1951, en la prueba del salto alto.

Sus restos están siendo velados en la Parroquia de Santa Gemita (Avenida Suecia 3100, en Ñuñoa) y el miércoles se realizará el funeral, en un horario que será informado este martes.

López Cruz nació el 18 de julio de 1930 en Santiago y destacó en el deporte chileno al ganar la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires 1951, con una marca de 1.45 metros en salto alto, siendo la primera mujer chilena en conseguir una presea en un torneo de esta categoría.

Además, fue preseleccionada para los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952.

La atleta también se desempeñó como profesora de educación física, entrenadora y dirigente, teniendo una vida siempre vinculada al deporte. Su padre fue Erasmo López Pérez, destacado seleccionado de baloncesto entre los años 1918 y 1924, quien además fue organizador del primer sudamericano de baloncesto en Chile, en 1931.

López Cruz también se casó con un basquetbolista, el antofagastino Sergio Restovic Luksic, seleccionado de Chile entre 1947 y 1957.

La medallista panamericana se tituló como profesora de educación física en la Universidad de Chile en 1966 y fue maestra de la cátedra de atletismo durante dos décadas en el Instituto de Educación Física de la Casa de Bello entre 1973 y 1994.

Fue entrenadora de atletismo en los colegios Universitaria Salvador (1956 y 1968) y del colegio Villa María Academy entre 1968 y 1990.

En paralelo, también fue entrenadora en el Club Atlético de Santiago entre 1973 y 1985.

En 2023 también tuvo un merecido reconocimiento, al ser una de las leyendas que encendió el pebetero de los Juegos Panamericanos de Santiago en el Estadio Nacional.

También fue galardonada por el Círculo de Periodistas Deportivos como la Mejor Antigua Deportista (2010) y Trayectoria Deportiva (2023).