Clasificatorios Escolares de Rodeo inician su ruta a la Final Nacional este fin de semana en San Carlos

Cerca de 40 colleras serán las que darán vida al Clasificatorio Escolar Zona Centro Sur, que se disputará este fin de semana en la Medialuna Monumental de San Carlos y que organiza la Asociación de Rodeo Ñuble.

El clasificatorio Zona Centro Sur será la primera estación para los jinetes escolares, que irán por un pasaje para la Gran Final Escolar, que por primera vez se disputará en el marco del 77° Campeonato Nacional, programado desde el 25 al 29 de marzo en la Medialuna Monumental "Gonzalo Vial Vial" de Rancagua.

La segunda estación de cara a la Final Escolar será el clasificatorio Zona Centro Norte, que se disputará el fin de semana del 27 y 28 de diciembre en la Medialuna "Vicente Huidobro" de la comuna de Pirque.