[VIDEO] Histórico del rugby sudafricano dio brutal dedazo en el ojo a un rival

La selección sudafricana de rugby cerró el año con una paliza de 73-0 a Gales, pero la imagen del partido fue una brutal agresión durante el juego que se disputó el sábado recién pasado.

Eben Etzebeth, bicampeón mundial con los Springboks, fue expulsado por un durísimo dedazo en el ojo contra Alex Mann en el minuto 79.

La expulsión directa no se hizo esperar y ambos tras el fin del partido tuvieron un tenso cruce. Según el medio inglés Daily Mail, Etzebeth arriesga una sanción de 12 semanas por parte de World Rugby, aunque el máximo castigo del reglamento puede extenderse incluso hasta las 24 semanas (seis meses).

Brain-less from Eben Etzebeth. A long ban loading.#WALvRSA pic.twitter.com/VWFwTt9tAD — Jared Wright (@jaredwright17) November 29, 2025

"No sé qué puedo decir que no sea polémico. Justificada la tarjeta roja. Cómo ocurrió y por qué ocurrió, si fue provocado, no estoy seguro, pero la imagen fue clara", señaló Rassie Erasmus, DT de Sudáfrica.

En tanto, el capitán Siya Kolisi defendió a Etzebeth: "Estoy seguro de que no quiso hacerlo a propósito. Si a atacar los ojos, sabes lo que pasa después. Le pedimos disculpas al chico".