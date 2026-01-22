Gert Weil sobre Duco: No es un buen mensaje el que se está dando con su nombramiento

El doble finalista olímpico en lanzamiento de bala, Gert Weil, cuestionó en una entrevista con La Tercera la elección de Natalia Duco como nueva ministra del Deporte en el Gobierno de José Antonio Kast.

Weil no está de acuerdo con la elección de Duco, debido al dopaje positivo que tuvo la deportista en 2018."No hay que ser demasiado creativo como para pensar y concluir que no es un buen mensaje el que se está dando con ese nombramiento", explicó el exatleta.

Siguiendo por ese camino, puso en duda el criterio de la lanzadora de bala cuando tenga que enfrentarse a casos de dopaje cuando ejerza su nuevo rol político. "Me gustaría saber cómo va a reaccionar ella ante algún potencial caso de dopaje de un atleta chileno cuando esté como ministra", añadió.

Weil cerró sus críticas insistiendo en que aún falta una señal clara que despeje las dudas en torno al nombramiento de Duco. "Me falta esa pieza en este puzzle, como para decir, la verdad es que Natalia está arrepentida y, efectivamente como ministra va a luchar contra eso", concluyó.