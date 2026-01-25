Alcaraz venció con autoridad a Tommy Paul y se metió en los cuartos del Abierto de Australia

El tenista español Carlos Alcaraz (1° del ATP) continúa imparable en su camino hacia la final del Abierto de Australia, ya que este domingo superó al estadounidense Tommy Paul (20°) por parciales de 7-6(6), 6-4 y 7-5, sellando así su clasificación a los cuartos de final por tercer año consecutivo.

A pesar de la contundencia del marcador final, el murciano tuvo un inicio dubitativo al ceder su servicio en el primer juego del partido. Sin embargo, logró recuperar la paridad tras una interrupción de quince minutos debido a un golpe de calor sufrido por un espectador.

En el tie-break, Alcaraz demostró su jerarquía para llevarse la manga por un ajustado 8-6 tras salvar situaciones comprometidas.

En el segundo set, el español exhibió su mejor versión, logrando un quiebre tempranero que administró hasta cerrarlo por 6-4. El tercer parcial fue el más equilibrado, con un Tommy Paul que intentó forzar el alargue, pero el de El Palmar asestó el golpe definitivo al romper el servicio de su rival en el undécimo juego.

En la próxima ronda, Alcaraz buscará un lugar en las semifinales enfrentándose al local Alex de Miñaur (6°), quien viene de imponerse por parciales de 4-6, 1-6 y 1-6 ante el kazajo Aleksandr Búblik (10°).